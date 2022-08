Op de Grote Markt stond vanmiddag een lange rij wachtenden van mensen die een kijkje wilden nemen in het geheel vernieuwde Stadhuis. De hele dag kon iedereen de resultaten bewonderen van één van de grootste renovaties in de geschiedenis van het Stadhuis.

Het uit 1810 daterende rijksmonument is de afgelopen twee jaar gerenoveerd, verbouwd en verduurzaamd. Van buiten zijn de gevels opgefrist en gerenoveerd, en de pilaren schoongepoetst. Er is dubbel glas geplaatst en het verfwerk oogt weer zoals het bij een neoclassicistisch gebouw past.

Binnen is de raadzaal verhuisd naar de zolderverdieping. Het betekent bovendien dat op de begane grond een nieuwe imposante ontvangstzaal is ontstaan. De eerste verdieping heeft extra allure gekregen doordat alle 80 pilaren zijn gemarmerd.

Veel vertrouwde schilderijen uit de omvangrijke kunstcollectie, waaronder uiteraard de Paardenkeuring van Otto Eerelman, hangen weer in de diverse gangen. Het Stadhuis is ondertussen ook van het gas af. Het energielabel is door de verduurzaming voorbeeldig van G naar A+++ gegaan.

Om het extra gezellig te maken, stond voor het Stadhuis eerst het aloude draaiorgel Pronkjewail, later op de middag een swingend dixielandorkestje vanaf het bordes. En 's avonds kon er - voor of na het bezoekje aan het Stadhuis - bij de trouwingang gedanst worden op heerlijke zomerse salsamuziek van DJ Caramelo.