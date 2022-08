Naar aanleiding van de stremming van de ACM-brug (de fietsbrug naast Woldring Friesetraatweg) stellen D66, GroenLinks en Student & Stad vragen aan het college. De brug, die veelvuldig wordt gebruikt, is voor omwonenden en gebruikers onverwacht buiten gebruik.

"Het is voor omwonenden erg onduidelijk waarom en voor hoe lang de brug gesloten is. Op het ene bord staat dat de brug tot eind september gesloten is, terwijl het andere bord het heeft over mei 2023", aldus Andrea Poelstra-Bos van D66. Samen met Benni Leemhuis (GroenLinks) en Karoline de Groot (Student & Stad) heeft Poelstra-Bos schriftelijke vragen gesteld aan het college.



De fracties vragen het college daarom om duidelijkheid. Deze brug is de snelle verbinding tussen Vinkhuizen en de stad, en daarom essentieel voor inwoners. De fracties willen weten waarom er tegenstrijdige informatie is gecommuniceerd en waarom de stremming zo plotseling is.

"Als het echt klopt dat de brug tot mei 2023 dicht gaat is dat een heel groot probleem voor de bereikbaarheid in onze gemeente. Wij willen weten of het college bereid is om zich in te spannen voor een snelle heropening van de brug", aldus Poelstra-Bos.