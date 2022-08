In 2021 ontving het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen-Drenthe opnieuw meer meldingen dan het jaar ervoor. Het gaat om een stijging van ruim 20 procent. CSG Groningen-Drenthe verwacht dat het aantal meldingen komende jaren blijft stijgen nu er steeds meer aandacht komt voor de thema's seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In 2021 kwamen in totaal 359 meldingen van seksueel geweld binnen bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe. Daarvan kwamen 115 meldingen uit Drenthe en 244 uit Groningen. Bij 35 procent van het aantal meldingen had het seksueel geweld korter dan 7 dagen geleden plaatsgevonden. Dit cijfer nam af ten opzichte van 2020.



CSG Groningen-Drenthe verwacht dat het aantal meldingen blijft toenemen. Ook van slachtoffers die langere tijd geleden seksueel geweld hebben meegemaakt. "Er is zo'n lange tijd gezwegen over het onderwerp. Er zijn nu verschillende ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat seksueel geweld heel langzaam uit de taboesfeer komt. Neem als voorbeeld de uitzending van BOOS", licht Fetzen de Groot, coördinator van CSG Groningen-Drenthe, toe.



"Aan anderen vertellen dat je seksueel geweld hebt meegemaakt is een enorme stap", vertelt De Groot. Hij vervolgt: "De meeste slachtoffers willen zo snel mogelijk vergeten wat hen is overkomen en er niet aan terugdenken. Ook voelen zij zich vaak schuldig. Slachtoffers verdienen het om gesteund te worden bij deze moedige stap. Zowel door hun eigen omgeving als door professionals."



Daarom biedt het CSG Groningen-Drenthe vanaf 1 september de mogelijkheid om binnen 48 uur met een deskundige professional in gesprek te gaan. "Alleen als iemand dat wil uiteraard. Zo kunnen wij een luisterend oor bieden, steun, tips en adviezen geven en waar nodig samen zoeken naar vervolghulp", zegt De Groot afsluitend.



Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 bereikbaar via 0800-0188. Chatten kan via www.chatmetcsg.nl.