De energie- en stroomprijzen zijn enorm gestegen. Hoe verstandig is het dan om belangrijke en beeldbepalende gebouwen in Groningen te blijven verlichten? Zou het, om kosten te besparen, niet beter zijn die verlichting 's avonds eerder uit te doen, net als in Berlijn? Dat vragen Groningse gemeenteraadsleden zich momenteel af.

Dat belangrijke gebouwen 's avonds niet meer worden verlicht, daar zijn ze mee begonnen in Berlijn. Daar willen ze zo zuinig mogelijk omgaan met energie, en om die reden wil het gemeentebestuur aldaar niet langer hun Stadhuis, cultuurforum en concertgebouw verlichten. Op de website van OOGTV betogen verschillende gemeenteraadsleden in Groningen dit een goed idee te vinden. Zo laat raadslid Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren (PvDD) weten het onnodig te vinden dat de Herestraat 's nachts verandert "in één bak licht". VVD - raadslid Ietje Jacobs-Setz laat er weten dat de verlichting van gebouwen ook nodig is vanwege de veiligheid. Zij pleit daarom voor een middenweg, waarbij niet álle verlichting 's nachts uitgaat, maar uitsluitend verlichting die onnodig brandt. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen