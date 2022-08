De vernieuwde 32e editie van Noorderzon Festival of Performing Arts & Society trok - verdeeld over elf dagen - meer dan 140.000 bezoekers, waarmee het festival bijna weer op het niveau zit van vóór corona.

Deze nieuwe festivaleditie in de hersteljaren na de pandemie, met een druk bediscussieerde nieuwe indeling van het festivalterrein, trok onverminderd veel publiek. Bezoekers combineerden het uitgebreide interdisciplinaire en lokale programma - waar de zalen voor meer dan 80 procent gevuld waren - met een zomerfeest in het idyllische en vrij toegankelijke Noorderplantsoen in soms tropische temperaturen. Makers van over de hele wereld presenteerden op deze editie een zeer goed ontvangen en spannende mix van 350 voorstellingen, concerten, lezingen en meer, gepresenteerd op verschillende locaties in het Noorderplantsoen (177 gezelschappen, bands en artiesten) en de stad Groningen (20 gezelschappen). Noorderzon vormde elf dagen lang het decor voor een ontdekkingstocht langs een uitdagend internationaal, nationaal en lokaal programma, waarin het experiment niet is geschuwd: zowel in vorm, inhoud als in indeling.

De 33e editie van het festival vindt volgend jaar plaats van donderdag 17 t/m zondag 27 augustus 2023.