Ondanks dat er de afgelopen weken veel kritiek is op hoe FC Groningen de eerste competitiewedstrijden gespeeld heeft staat de ploeg van trainer Frank Wormuth na vier speelrondes wel gewoon keurig achtste in de Eredivisie met vijf punten. Een mislukte competitiestart is voorkomen door uit de afgelopen twee duels vier punten te peuren.

En het had nog mooier kunnen zijn als het de FC gelukt was om vrijdag de 1-0 voorsprong over de streep te trekken, maar in de slotfase moest tegen NEC toch de gelijkmaker geslikt worden. De stand vertekent wel enigszins, omdat zes ploegen een wedstrijd minder gespeeld hebben. Deze duels worden woensdagavond ingehaald en kan de balans na vier speelrondes definitief opgemaakt worden.

Dan is om middernacht het transferwindow ook gesloten. De vraag is wat er de komende dagen nog gaat gebeuren. Gaat Jorgen Strand Larsen alsnog voor een recordbedrag weg of blijft de Noor voorlopig in de Euroborg? Het lijkt vooralsnog op het laatste. Diverse spelers staan op de nominatie om weg te gaan of misschien wel weg te moeten. De selectie is te groot. Spelers als Patrick Joosten, Daniël van Kaam en Damil Dankerlui zijn als het goed is voor woensdagavond van club veranderd. Voor de FC-fans in ieder geval spannend de komende dagen.

De competitie gaat gewoon verder en met een thuiswedstrijd komende zondag tegen staartploeg Vitesse in het vooruitzicht is er perspectief op een nog betere positie. Mits FC Groningen een vervolg geeft aan het hoopvolle spel afgelopen vrijdag, met veel strijd en agressie, is er hoop op betere tijden. Zo niet dan zou het linkerrijtje eerst wel eens van korte duur kunnen zijn.