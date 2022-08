De A28 is van vrijdag 26 augustus 22.00 uur tot maandag 29 augustus 6.00 uur in beide richtingen dicht tussen het Julianaplein en de op- en afritten bij Groningen-Zuid. Dit omdat de werkzaamheden aan de westzijde van de A28 deze week zijn afgerond en de weg weer aangesloten moet worden.

Naast het aansluiten van de weg worden ook de markeringen aangebracht. Dit weekend wordt er verder ook gewerkt tussen oprit Groningen-Zuid en Haren. Daar worden de definitieve lichtmasten en de geleiderails geplaatst. De afrit Groningen-Zuid is voor verkeer vanuit Assen open. De oprit vanaf de Laan Corpus den Hoorn in de richting van Assen is op zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur open, maar de rest van het weekend afgesloten.

Verkeer vanuit Assen richting Drachten of richting de westzijde van Groningen, wordt omgeleid via de N386 (Vries) en de N372 (Peize). Verkeer vanuit Assen richting Hoogezand, Delfzijl of de oostzijde van Groningen wordt omgeleid via de N33 (Gieten/Veendam) en de A7. In omgekeerde richting gelden dezelfde omleidingen. Bekijk voor een overzicht van de omleidingen het artikel van Groningen Bereikbaar.



Deze zomer wordt er op meerdere plekken aan de weg gewerkt. Zo is tijdens dit weekend ook de noordbaan van de zuidelijke ringweg, voor het verkeer vanaf Euvelgunne richting Drachten en Assen, dicht. De zuidbaan, voor verkeer richting Hoogezand, is in het weekend van 26 tot 29 augustus weer open.