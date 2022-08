Honderden asielzoekers zijn zaterdag van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere opvanglocaties gebracht. Dit gebeurde nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vrijdag alarm sloeg over de situatie bij het aanmeldcentrum.

Volgens de inspectie is de kans op infectieziekten in het kamp gevaarlijk hoog omdat er te weinig mogelijkheid is voor de wachtende mensen om zichzelf goed te verzorgen. Deze ziekten zijn niet alleen gevaarlijk voor de asielzoekers, maar ook voor de hulpverleners. Om de situatie bij het aanmeldcentrum te verbeteren zijn er dringend meer sanitaire voorzieningen, water en beschutting nodig.



390 mensen werden weggebracht naar Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen. Een aantal mensen bleef achter in Ter Apel.