In Ter Apel liepen donderdagavond een paar honderd mensen mee aan een protestmars vanaf het centrum van het dorp tot aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De deelnemers demonstreerden tegen de overlast van asielzoekers die in of rond het aanmeldcentrum verblijven.

Er liepen naar schatting zo'n 300 tot 400 mensen met de protestmars mee. Veel mensen komen uit Ter Apel, maar er zijn ook mensen uit de rest van Groningen en enkelen uit andere provincies aanwezig. Volgens de deelnemers is er sprake van grote overlast, zoals criminaliteit, die wordt veroorzaakt door de asielzoekers. De deelnemers lieten weten niet tegen de komst van asielzoekers te zijn, maar wel tegen de overlast ervan.



De situatie bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel lijkt dieptepunt na dieptepunt te bereiken. De afgelopen nachten moesten er meer dan 700 mensen buiten overnachten. Vanochtend bood ook Artsen zonder Grenzen hulp aan. Volgens de organisatie zijn de leefomstandigheden rond het aanmeldcentrum te vergelijken met de leefomstandigheden in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zo waren er geen douches en waren de toiletten niet schoon.