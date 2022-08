Er zijn steeds meer beveiligingscamera's in Groningen. Het aantal camera's is sinds 2021 met liefst 18,1 procent toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers uit de politiedatabase Camera in Beeld, die VPNGids.nl heeft opgevraagd. Waar in 2021 nog 5.376 beveiligingscamera's geregistreerd stonden, is dit inmiddels toegenomen tot 6.350. Groningen zit daarmee ruim boven de landelijke gemiddelde stijging van 9,4 procent.



In absolute aantallen hangen verreweg de meeste beveiligingscamera's in Groningen-stad. Afgezet tegen het aantal inwoners komen er echter andere cijfers naar voren: met 177 camera's per 10.000 inwoners kent de gemeente Westerwolde de meeste camera's ten opzichte van de bevolking. De Groningse top 5 ziet er als volgt uit: Westerwolde (177 per 10.000 inwoners, Stadskanaal (145), Het Hogeland (139), Veendam (126) en Eemsdelta (125).



De minste kans om gefilmd te worden heeft men in Westerkwartier: daar hangen 81 beveiligingscamera's per 10.000 inwoners. Ook Midden-Groningen (91) en Pekela (98) kennen relatief weinig beveiligingscamera's.