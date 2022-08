Dit weekend viert Groningen 350 jaar Groningens Ontzet om te vieren dat de bisschop van Münster - in de volksmond Bommen Berend - in augustus 1672 zijn troepen de opdracht gaf om zich terug te trekken. Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus is er daarom van alles te doen in de stad.

Zo is er op vrijdag 26 augustus het Bommen Berend Beach Volleybaltoernooi op sportpark Coendersborg. Op vrijdagavond treedt het Noord Nederlands Orkest op met het 28 augustus concert op de Grote Markt.



Op zaterdag 27 augustus staat vervolgens de traditionele paardenkeuring op het programma op de Ossenmarkt en start op het Guyotplein om 11:15 uur een kinderprogramma. Om 22.30 uur is aan de Zuiderhaven het 'groots en briljant vuurwerk'.



Zondag 28 augustus kunnen kinderen hun energie kwijt op de springkussens op de Grote Markt en is in De Oosterpoort het bijzondere muziekspektakel 'Bommen Berend'. Kaarten kosten 16,50 euro.



Naast deze hoogtepunten is er veel meer te doen. Het volledige programma vind je op de website van Volksvermaken Groningen.