Na een warme zomer vol stranddagen opent de Stadsgalerie in Groningen in september de toepasselijke expositie 'Strand, lucht en zee'. Zeven kunstenaars tonen er hun werk: schilderijen van zee, lucht en strand. Op 4 september om 14.00 wordt de expositie geopend.

Voor velen is het strand een plek van ontspanning, bezinning en mooie herinneringen. Voor kunstschilders is het een eindeloze bron van inspiratie. De expositie in De Stadsgalerie toont schilderijen van zeven kunstenaars: Marcel Duran, Dinie Boogaard, Hans Versfelt, Joost Doornik, Annemarie de Groot, Marein Konijn en Flip Gaasendam.



De expositie is te zien van 4 september tot en met 22 oktober in De Stadsgalerie, Oude Boteringestraat 7.