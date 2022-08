In een studentencomplex aan de Vrydemalaan in de stad Groningen heeft donderdagmiddag een korte maar uitslaande brand gewoed. De brand was snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Wel raakten een aantal appartementen beschadigd.

Politie , brandweer en ambulancedienst waren na het uitbreken van de brand snel ter plaatse. De brand zou in een muur hebben gewoed, die door de brandweer opengebroken is zodat de brand geblust kon worden.