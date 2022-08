Maandagochtend 29 augustus gaat de nieuwe oprit vanaf de Brailleweg richting ringweg (naar het Europaplein/Hoogezand) open. Komend weekend sluiten de wegwerkers de nieuwe oprit aan. Daarom is de Brailleweg dit weekend afgesloten voor verkeer vanaf de Vondellaan richting het centrum.

De nieuwe oprit geeft het verkeer vanuit de wijk De Wijert en vanaf het centrum/NS-station een nieuwe mogelijkheid om op de ringweg te komen. Hij is bereikbaar vanaf de Vondellaan (verkeer uit De Wijert) en vanaf de Brailleweg (NS-station en centrum). Via de nieuwe oprit kun je de eerste tijd alleen richting Europaplein/Hoogezand. Wanneer het nieuwe Julianaplein klaar is (planning: 2024), sluit de oprit ook aan op de verbindingsboog naar Hoogkerk/Drachten.



Komend weekend wordt de nieuwe oprit op de Brailleweg aangesloten. Automobilisten kunnen dan niet vanaf de Vondellaan onder het Braillewegviaduct doorrijden richting het centrum en het station. Kom je vanuit De Wijert, dan kun je het beste de Hereweg nemen. Fietsers en voetgangers kunnen dit weekend wel gewoon gebruikmaken van de Brailleweg, via de nieuwe 'fietsvallei'.



Maandagochtend 29 augustus zijn de zomerwerkzaamheden voorbij en gaat ook de A28-afrit naar de Brailleweg weer open. De afgelopen weken hebben de wegwerkers deze afrit afgemaakt en definitief ingericht. De A28-oprit vanaf de Brailleweg richting Assen gaat vrijdagavond 26 augustus juist voor een maand dicht. Ook deze oprit gaat men definitief inrichten.