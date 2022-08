De economie is in het tweede kwartaal van 2022 in alle provincies gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, maar wel het minste in onze provincie. Dat meldt het CBS. De provincie Groningen groeide met 3 procent, terwijl de Nederlandse economie met 5,3 procent steeg en de snelstgroeiende provincie (Noord-Holland) met 10 procent.

De reden van de kleinere groei is dat de aardgaswinning werd teruggeschroefd. Daarnaast geldt dat in Groningen, in tegenstelling tot de provincies die veel groeiden, relatief minder profiteerde van het opheffen van de coronamaatregelen. Dit omdat de bedrijfstakken die daar baat bij hadden, maar een relatief klein deel van de economie in Groningen zijn.