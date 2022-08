Het treinstation in Groningen ligt er verlaten bij vanochtend. NS-treinen rijden nagenoeg niet vanwege de staking, en reizigers lijken daar goed van op de hoogte. De reizigers die zich laten zien op het station, reizen met Arriva, op een enkeling na.

De dertigjarige Engelse Marco moest vandaag voor zijn werk in de buurt van Zwolle zijn, maar hij kwam er op het station achter dat dat niet gaat lukken. "Ik ga maar weer naar huis", zegt hij, "dan probeer ik het morgen nog een keer." Ook de Italiaanse Vanna (66) waagt een poging. Ze moet naar Amsterdam, en zoals het nu lijkt, gaat dat rond kwart over tien lukken.



Dat bevestigt een voorlichter van de NS. Enkele NS-treinen zullen vandaag wel uit Groningen vertrekken, voornamelijk richting Den Haag en Rotterdam. Op die treinen rijdt dan personeel uit het westen van het land. Een garantie is er echter niet, en er kan veel tijd zitten tussen de vertrektijden.



Morgen zullen de treinen in het noorden van het land weer rijden. Vrijdag staan er acties gepland in het westen van het land. Daaronder vallen de standplaatsen Leidschendam (werkplaats), Dordrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Naar verwachting zal deze staking ook impact hebben op de Intercity Brussel.