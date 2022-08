Voorzitter van veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling - ook burgemeester van Groningen - vindt dat er een nieuwe opvanglocatie moet komen voor de asielzoekers die geen plek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanuit deze opvanglocatie kunnen ze dan op hun beurt naar het aanmeldcentrum worden gebracht om zich daar te identificeren en registreren op afspraak.

De afgelopen nachten sliepen zo'n vierhonderd mensen in de open lucht bij het aanmeldcentrum. Schuiling spreekt over een escalerende situatie, die aangepakt moet worden.



Schuiling verwacht dat het kabinet vrijdag met oplossingen komt. COA zou dan de opvang en vervoer moeten verzorgen, vindt Schuiling. In de opvang zouden de asielzoekers kunnen slapen, douchen en eten. Op afspraak kunnen ze vervolgens naar het aanmeldcentrum in Ter Apel worden gebracht. De opvang is liever niet in de veiligheidsregio Groningen, want alle gemeenten in Groningen zitten aan hun grens, geeft Schuiling aan.