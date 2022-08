De organisatie van het fashion-event 050&Mode gaat op zoek naar de best geklede Groninger. De winnaar wint een shoptegoed van 500 euro en wordt zaterdag 24 september tijdens 050&Mode bekendgemaakt. De zoektocht gaat woensdag van start.



Grace Bregman van 050&Mode gaat woensdag onder andere op festival Noorderzon en in de binnenstad op zoek naar de 'best geklede Groninger'. Potentiële kandidaten worden door haar op de foto gezet, met een korte beschrijving van wat ze aan hebben.



De foto's worden gepost op de socials van 050&Mode - Instagram en Facebook - en komen ook te hangen in het Forum Groningen. Het publiek kan vervolgens zijn stem uitbrengen door 'likes' te geven. Een jury - bestaande uit voorzitter en influencer Elma van Keulen, Paul Vetter van SchoenenZakenen Grace Bregman - bepaalt uiteindelijk uit de top 10 wie de winnaar wordt.



Grace Bregman gaat komende weken meerdere malen, gewapend met camera, op zoek naar kandidaten. Je kunt haar herkennen aan haar zwarte outfit met daarop het 050&Mode-logo.



De winnaar van de verkiezing gaat met Grace Bregman op pad en mag dan 500 euro besteden bij een of meerdere van de tientallen winkels die meedoen aan het event 050&Mode.



Mensen die mee willen dingen naar de titel moeten in de stad of provincie Groningen wonen. Ook moeten ze zaterdag 24 september beschikbaar zijn voor het ontvangst nemen van de prijs.