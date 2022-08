Reizigers die woensdag met de trein reizen, moeten rekening houden met de staking van de NS. Vanaf woensdag wordt er meerdere dagen gestaakt, elke dag in een andere regio. Dat melden vakbonden FNV, CNV en VVMC. Noord-Nederland is als eerste aan de beurt.

Voor morgen wordt er verwacht dat NS-treinen rond Zwolle, Lelystad, Groningen en Leeuwarden zullen uitvallen. De staking betreft alleen NS-treinen. Treinen van Blauwnet en Arriva zullen bijvoorbeeld wél rijden.



Werknemers staken vanwege het conflict met de NS over de cao-onderhandelingen. Afgelopen vrijdag vielen de onderhandelingen stil, nadat de NS het ultimatum van de bonden had afgewezen. De vakbonden eisen bruto 100 euro bovenop het maandloon. Bovendien willen ze dat werknemers minimaal 14 euro moeten verdienen. Verder vragen ze onder meer om de invoering van automatische compensatie voor inflatie vanaf 2023 en een eenmalige uitkering van 600 euro.



Volgens de vakbonden zullen er in september meer landelijke stakingen volgen als de NS niet ingaat op de voorwaarden.