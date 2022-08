Rechtenstudente Laura Scheper dient bezwaar in bij de gemeente Groningen omdat ze het niet eens is met het besluit van de gemeente over de eenmalige energietoeslag. De gemeente sluit studenten namelijk uit van de energietoeslag omdat ze er geen geld voor heeft.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. De studente is van plan naar de rechter te stappen wanneer de gemeente haar bezwaar afwijst.



Voor mensen met een laag inkomen is er een bedrag van 800 euro beschikbaar om hun hoge energieprijzen te compenseren. De Vereniging van Nederlandse gemeenten adviseerde echter om aan vier bevolkingsgroepen geen geld uit te keren: dak- en thuislozen, jongeren onder de 21, mensen in inrichtingen en studenten met studiefinanciering. Gemeenten gaan verschillend met dit advies om. In Zwolle besloot de gemeente dat studenten wel degelijk in aanmerking komen voor de toeslag en een rechter in Arnhem besloot dat de gemeente Nijmegen niet correct handelde toen ze studenten weigerde uit te keren.