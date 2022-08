In een woning aan het Hoendiep in Groningen heeft maandag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt. Dat meldt de politie op Twitter. De politie verricht nog onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden.

Rond 14.00 kregen de hulpdiensten een meldingen van de steekpartij. Naast de ambulancedienst en de politie kwam ook het mobiel medisch team ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie heeft de deur van een nabijgelegen woning geforceerd en de woning doorzocht omdat er mogelijk een verdachte binnen zou zitten, maar dit bleek niet het geval. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets hebben gezien of iets weten over het incident.