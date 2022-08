In de Folkingestraat in Groningen wordt op woensdag 31 augustus een kunstwerk herplaatst. Het gaat om een kunstwerk ter herinnering aan de Joodse bewoners van de straat. Het stuk was kwijtgeraakt na een renovatie in 2008.

In 1997 werden in opdracht van de gemeente Groningen vijf kunstwerken in de publieke ruimte onthuld, ter herinnering aan de Joodse bewoners van de Folkingestraat. Gezamenlijk noemen we deze vijf werken 'Verbeeld verleden'. Het stuk dat is zoekgeraakt is gerealiseerd door Allie van Altena. Het bestaat uit een drietal foto's, gemaakt aan het begin van de 20e eeuw, geplaatst op een emaillen ​bord dat is besprenkeld met confetti. Eén van de drie borden raakte zoek na een renovatie in 2008.



Het initiatief voor de herplaatsing komt van Willem Lammers. Hij is vrijwilliger in de synagoge en verzorgt bijna wekelijks rondleidingen in de Folkingestraat, de voormalige Joodse buurt van Groningen. Lammers nam contact op met burgemeester Schuiling en vertelde het verhaal van het reeds lang verdwenen kunstwerk van Allie van Altena. Mede dankzij de burgemeester en de medewerkers van Kunstpunt Groningen, die de kunst in de openbare ruimte in de gemeente beheren, kreeg Van Altena de opdracht om zijn werk opnieuw te maken.



De datum van herplaatsing is niet zomaar gekozen. De foto die Van Altena in 1997 - en nu opnieuw - gebruikte, is namelijk genomen op 31 augustus: toentertijd Koninginnedag, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Deze feestdag werd met name in de Joodse buurt uitbundig gevierd. Op de foto zien we de Bollyband, de leden van de muzikale familie Bollegraaf uit de Folkingestraat. Na de oorlog waren er slechts enkele overlevenden van deze en andere Joodse families in Groningen. Wat ons restte waren de zwart-witfoto's als stille getuigen. Van Altena besprenkelde drie zwart-witfoto's met confetti, om juist de levendigheid en feestelijkheid van het verdwenen Joodse leven te benadrukken.



Er zal op 31 augustus om 13.30 een bijeenkomst zijn in de synagoge voor alle belangstellenden. Tijdens die bijeenkomst zullen burgemeester Schuiling, Van Altena en Lammers enkele gedachten delen. Singer-songwriter George M. Welling zal enkele liederen ten gehore brengen. Aanmelden is gewenst en kan via reserveren@synagogegroningen.nl o.v.v. 'Verbeeld verleden'.