Bizar: Een groep dieven heeft afgelopen weekend de peperdure velgen gestolen van meer dan tien auto's bij de Mercedesdealer aan de Bornholmstraat in Groningen. De diefstal werd opgemerkt door een voorbijganger.

De voorbijganger zag zondagochtend dat meerdere auto's op bakstenen waren neergezet die uit de parkeerplaats van de autodealer zelf waren verwijderd. Hij nam vervolgens contact op met Sikkom. Naar schatting is er voor tienduizenden euro's aan velgen en banden gestolen.

De Groninger schakelde ook de politie in. Wensink, de Mercedesdealer in kwestie op bedrijventerrein Euvelgunne, was op zondag gesloten en daarom zelf niet bereikbaar voor de ontdekker van de diefstal.