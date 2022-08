Een extravagante parade door de kanalen zat er tijdens de allereerste Pride in Groningen niet in, maar de organisatie kijkt tevreden terug op het evenement. In de Zwanestraat waren onder meer activiteiten als handtasgooien en in het Forum las een dragqueen aan kinderen voor. De Pride Verkiezing werd vrijdagavond gewonnen door Jurjen Galema.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Voorzitter Pascal Rakers van de stichting Pride Groningen kijkt met kippenvel terug op het evenement, vertelt hij aan Dagblad. "Het is de bedoeling om hier een jaarlijks evenement van te maken. Maar dan groter. Een echte parade op een boot door de kanalen zou mooi zijn. Om financiële redenen was dat nu niet mogelijk."