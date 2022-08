De prijsstijging van koopwoningen in de provincie Groningen vlakt verder af. Waar bestaande koopwoningen in Groningen in het eerste kwartaal van 2022 nog 23,8 procent duurder waren dan een jaar eerder, is dat het in tweede kwartaal van het jaar afgezwakt naar 20,6 procent. Nog steeds een stijging dus, maar wel minder sterk.

Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Ten opzichte van 2015 zijn koopwoningen in Groningen tot en met het tweede kwartaal van 2022 met 91 procent gestegen. Daarmee zijn de huizenprijzen in Groningen gemiddeld iets meer gestegen dan gemiddeld in Nederland. Gemiddeld zijn de koopwoningen in ons land sinds 2015 gestegen met 87,5 procent.



De afvlakking van de prijsstijging is ook landelijk te zien. Waar de huizenprijzen gemiddeld in het eerste kwartaal van het jaar nog 20,3 procent hoger lager dan een jaar eerder, is dat het in tweede kwartaal 18,4 procent. Ook tussen juni en juli is het verschil goed te zien. Het CBS meldt dat bestaande koopwoningen in juli 2022 14,5 procent duurder waren dan een jaar eerder. In juni kwam de prijsstijging nog uit op 16,6 procent.