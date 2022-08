Een Groninger die er van wordt verdacht schennis te hebben gepleegd in een trein tussen Buitenpost en Groningen tegenover een 22-jarige vrouw, heeft zich gisteren gemeld op het politiebureau in Groningen.

De man is verdachte in een incident dat zich donderdagavond 28 juli tussen 21:30 en 21:50 uur voordeed in de trein op het traject Leeuwarden-Groningen, tussen Buitenpost en Groningen.

Omstreeks 21.30 uur stapte de vrouw in Buitenpost in de trein en ging op een vierzitsplek zitten. Tijdens deze treinrit zag ze dat de man tegenover haar aan zijn geslachtsdeel zat en begon te masturberen. De vrouw schrok hiervan en sprak de man direct aan. Zij ging daarna ergens anders in de trein zitten. Toen de man de trein verliet, liep hij richting het centrum van Groningen.

De vrouw deed later aangifte bij de politie. Er kon in elk geval een duidelijk signalement geven want de man heeft een opvallende tatoeage van een spin in zijn gezicht.

De politie meldt via Twitter dat de verdachte zich gistermorgen meldde bij het politiebureau in Groningen.

Dat de man zich meldde is een meevaller voor de Groningse politie. De vrouw had meteen na het incident aangifte willen doen, maar de politie weigerde deze toen op te nemen. Naderhand deed de politie dat alsnog, maar toen had Arriva camerabeelden al gewist, omdat het gebruikelijk is dat dat na drie dagen gebeurt.

Eerder al had de vrouw ook al grote pech met omstanders in de trein die niet reageerden toen ze alarm had geslagen over het gedrag van de man. "Niemand deed iets toen ik het uitschreeuwde", zo zei ze tegen RTV Noord.