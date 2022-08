Forum Groningen heeft te kampen met een stroomvretende roltrap. In het Duitse Karstadt zet men de roltrappen in het warenhuis stil om energie te sparen voor het klimaat. Wat doet het Forum met hun roltrappen?

Daarover bericht Dagblad van het Noorden. Jelle Vanderveen, algemeen directeur bij het gelijknamige warenhuis in Assen, vertelt aan de krant dat Karstadt de roltrappen naar beneden heeft stilgezet. Naast energiebesparend ook een slimme commerciële actie, meent hij. "Op die manier blijven je klanten langer op een etage hangen."



Roltrappen zijn extreme stroomslurpers, vooral de oudere modellen die elektrisch aangedreven zijn en omhooggaan. ProRail heeft zich daarom al voorgenomen om de roltrappen op treinstations vaker uit te zetten. De roltrappen zijn volgens het spoorbedrijf verantwoordelijk voor liefst 20 procent van de energiekosten.



Daar valt wellicht winst te halen voor het Forum in Groningen. Wie naar het dakterras van het gebouw wil, is met de meerdere roltrappen zo'n 4 minuten onderweg naar boven. En die draaien de hele dag door, ook als er vrijwel niemand op staat. Sensoren die ervoor zorgen dat de roltrap pas in beweging komt als er mensen opgaan zou een manier kunnen zijn om energie te sparen.



Er is wel een trappenhuis in het Forum, maar de trappen worden eigenlijk alleen gebruikt in geval van nood. Forum Groningen worstelt dan ook met het enorme verbruik van de roltrappen. "Los van de veranderende publieke opinie over energiegebruik, met de eigenaar van het gebouw, de gemeente, beraden we ons op besparende mogelijkheden binnen het tien verdiepingen tellende gebouw", zegt Pernille Claessen van Forum. Ze voegt er aan toe: "Je bouwt niet zomaar een fysieke trap in het Forum. De tocht met de roltrap maakt deel uit van de architectonische ervaring van ons gebouw."



Dat neemt niet weg dat de roltrappen en ook de liften grootgebruikers van stroom zijn. "Toen het gebouw is ontworpen, waren er helemaal nog geen energiecrisis en hoge prijzen. Maar anders dan mensen dus denken, de roltrappen zijn wél voorzien van sensoren - alleen als er publiek is gaan ze aan", zegt Claessen. Als er veel mensen aanwezig zijn, staat er altijd wel iemand op de roltrap en doet ie het dus. "De meeste mensen willen toch naar het dakterras. En we weten ook: als de roltrappen uit staan, pakken bezoekers de lift. Lastige kwestie dus."