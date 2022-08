Het voorterrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Ter Apel wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat meldt de gemeente Westerwolde, waaronder Ter Apel valt. Jaap Velema lichtte het besluit vrijdagmiddag tijdens een persmoment in Groningen toe en sprak van een 'lapmiddel'.

De bedoeling van het veiligheidsrisicogebied is dat de politie meer ruimte krijgt om dingen te doen, zoals het preventief fouilleren van mensen en verscherpt cameratoezicht houden. Het is al vele maanden overvol bij het centrum.



De maatregel wordt genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsregio. De bedoeling ervan is dat met name kwetsbare vrouwen en kinderen maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein beschermd worden. De laatste weken is het erg druk bij de poort van het aanmeldcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag moesten er driehonderd mensen buiten slapen, het grootste aantal tot nu toe.



Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, noemt het aanwijzen het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel als veiligheidsrisicogebied een "lapmiddel". Met deze maatregel krijgen politie en gemeente meer mogelijkheden om te monitoren en tijdig in te grijpen "maar eigenlijk moet er gewoon goede opvang zijn", zei Velema op een persconferentie vrijdagmiddag in Groningen.



Velema constateert dat het opvangen van de asielzoekers in Ter Apel niet verloopt zoals het zou moeten zijn. De afgelopen maanden is het stelselmatig te vol bij aanmeldcentrum, moeten er mensen buiten slapen en ontstaan er opstootjes. "Als de rust weer terugkeert, kan men de asielzoekers ook weer op een normale en efficiënte manier opvangen", aldus Velema.



De Veiligheidsregio Groningen heeft meermaals een bijstandsverzoek gedaan, maar de opvang van asielzoekers in andere delen van het land biedt geen soelaas. De situatie bij het aanmeldcentrum is de laatste tijd eerder verslechterd dan verbeterd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Dat het Rode Kruis onlangs een humanitair servicepunt in het aanmeldcentrum sloot wegens uitgebroken vechtpartijen noemt hij "een veeg teken".



De burgemeester doet nadrukkelijk een oproep aan Den Haag, de provincies en gemeenten om ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het asielvraagstuk. "Zo kan men ervoor zorgen dat de rust weer kan wederkeren", aldus Velema.