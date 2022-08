De Vismarkt in Groningen was donderdagavond bomvol met eerstejaarsstudenten, die zittend keken naar de film Free Guy. De film werd op een scherm vertoond vanwege de KEI-week, de introductieweek voor nieuwe studenten die traditiegetrouw half augustus wordt gehouden.

Er doen meer dan 5000 studenten uit binnen- en buitenland aan de KEI-week mee. De film op de Vismarkt is een terugkerend onderdeel in het programma. Op vrijdag is er bovendien een afsluitend feest op het Suikerunieterrein.