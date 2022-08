Bij Uithuizen heeft op vrijdag in de vroege ochtend een aardbeving plaatsgevonden. De aardbeving had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter.

De aardbeving gebeurde om 07.49 uur 's ochtends. Volgens het KNMI ging het om een zogenaamde een geïnduceerde aardbeving, oftewel een zonder natuurlijk oorzaak, op 3 kilometer diepte.



Tien jaar geleden vond bij Huizinge op 16 augustus 2012 's avonds een aardbeving plaats van 3,6 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste aardbeving ooit in Groningen gemeten en vormde het startsein voor de protesten tegen de gaswinning in de provincie.



Na de beving bij Huizinge werd het meetnetwerk van het KNMI uitgebreid. In de loop der jaren zijn er meer seismische meetinstrumenten geplaatst waardoor de het netwerk steeds kleinere aardbevingen kan meten.