Op zaterdag 27 augustus vindt de Groningen Swim Challenge en de Groningen City Swim weer plaats. Deelnemers zwemmen daarbij voor het goede doel vanuit vanuit Lauwersoog en Zoutkamp naar de binnenstad van Groningen. Het is de zevende keer dat de zwemwedstrijd wordt georganiseerd.

De teams die meedoen aan de Groningen Swim Challenge springen de 27e in Zoutkamp om 05.30 het water in. De zwemtocht naar de Oosterhaven in Groningen is 35 kilometer. Zwemmers wisselen elkaar tussendoor af. De deelnemers aan de City Swim zwemmen van De Hunze 1600 meter naar de Oosterhaven.



De opbrengst van het evenement gaat naar het UMCG Kanker Researchfonds. Ranomi Kromowidjojo zal de cheque met het eindbedrag 's avonds op de Grote Markt overhandigen aan het UMCG. Vorig jaar werd er meer dan 200.000 euro opgehaald. In totaal is er in de afgelopen jaren door de zwemmers meer dan 900.000 euro opgehaald. De teller voor dit jaar staat momenteel op meer dan 100.000 euro. Met dit geld kan er meer onderzoek gedaan worden naar het voorkomen, behandelen en genezen van kanker.



Aanmelden voor de Groningen Swim Challenge is nog mogelijk tot donderdag 25 augustus via www.groningenswimchallenge.nl