Het is 350 jaar geleden dat Carl von Rabenhaupt een einde maakte aan het beleg van Groningen door de bisschop van Munster, beter bekend als Bommen Berend, te verjagen. Vanwege het jubileumjaar wordt Groningens Ontzet eind augustus uitbundig gevierd.

Om de editie extra glans te geven zijn dit jaar meerdere activiteiten aan het programma toegevoegd door organisator Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Nieuw is de invulling van het Peerdenspul op de Ossenmarkt, waarbij dit jaar ook tot in de middag nog allerlei activiteiten zijn waarin het paard een belangrijke rol is toebedeeld.



Zaterdag 27 augustus wordt de meeste belangstelling voor de feestelijkheden verwacht. Dan staan onder andere een herdenking, klokkenluiden, een beachvolleybaltoernooi en een historische optocht gepland. De optocht trekt door de binnenstad en wordt gekenmerkt door koetsen, paarden en 40 historische figuren.



Om de sfeer in Stad en Ommeland van 350 jaar geleden te laten zien is vrijdag, zaterdag en zondag bovendien een kampement met tientallen tenten en luifels op het Martinikerkhof ingericht. Ongeveer 80 figuranten spelen daar een aantal keren de schermutselingen uit 1672 na.



De kermis die onlosmakelijk is verbonden met de feestelijkheden rond 28 augustus zet de attracties dit keer vanaf maandag 22 augustus tot en met zondag 28 augustus op de Vismarkt. Even traditioneel is het groots en briljant vuurwerk dat rond half op zaterdag 27 augustus bij de Zuiderhaven wordt ontstoken.



Extra aandacht is er voor onderdelen die ook de jeugd moet aanspreken. Het is al jaren de vurige wens van Volksvermaken dat vooral jongeren meer besef krijgen over deze belangrijke dag in de historie van Groningen. Daarom is dit jaar een lesboek verschenen voor basisschoolleerlingen en heeft de Rijksuniversiteit Groningen het initiatief genomen om oud-studenten (alumni) uit te nodigen.