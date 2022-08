De Eemshaven is in beeld als locatie voor een grote batterijfabriek van het Brits-Koreaanse Eurocell. Eurocell heeft te kennen gegeven in Noord-Nederland zo'n megafabriek te willen bouwen. De Eemshaven lijkt de beste kaarten te hebben. De fabriek zou enkele honderden directe en indirecte banen opleveren.

Er is geen specifieke locatie voor de fabriek genoemd, maar het ligt voor de hand dat de keuze op de Eemshaven valt, zo meldt RTV Noord. Daar wordt het industrieterrein uitgebreid met 600 hectare en er is voldoende (groene) stroom voorhanden van onder meer drie energiecentrales en windparken.



De bouw van de fabriek zou volgend jaar al moeten beginnen, en in 2025 voltooid moeten zijn. In de fabriek zullen op termijn 40 miljoen batterijen per jaar worden geproduceerd. Het gaat om batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in onder andere voertuigen. De door Eurocell ontwikkelde batterijen gaan langer mee dan traditionele batterijen en zijn ook sneller op te laden.



Zowel de NOM als de provincie bevestigen dat er gesprekken zijn gevoerd, en dat is volgens RTV Noord veelzeggend. Directeur Dina Boonstra van de NOM noemt de plannen tegenover de regionale omroep 'buitengewoon ambitieus'. Ze houdt weliswaar een 'slagje om de arm', maar het feit dat er vanuit het concern 'zeer professioneel en zorgvuldig' gecommuniceerd wordt, maakt dat ze er vertrouwen in heeft.