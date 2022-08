Ruim vijftig wandelaars vertrokken dinsdagmorgen bij Huizinge voor een protestmars van een dikke 20 kilometer naar Groningen. De mars is de aftrap voor een actiemaand, die op 16 september wordt afgerond met een grote demonstratie op de Vismarkt.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. De protestmaand is opgezet door onder andere de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Nu de roep aanzwelt om de Groningse gaskraan weer open te draaien vanwege de energiecrisis, vinden de initiatiefnemers dat het meer dan ooit noodzakelijk is om te protesteren. Daarnaast vinden ze het ook schandalig dat de versterkings- en hersteloperatie tien jaar na de zwaarste aardbeving van Huizinge nog altijd niet op gang is gekomen.



De protestmars eindigde dinsdagmiddag rond 16 uur op het Martinikerkhof. Zowel tijdens de mars als bij de negen themabijeenkomsten die in de loop van augustus worden gehouden, wil de organisatie ideeën en eisen van Groningers verzamelen voor een versnelling van de versterkingsoperatie. Het resultaat wordt bij de slotmanifestatie op 16 september gepresenteerd in een 'Gronings Eisenpakket'.