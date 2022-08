De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van de man die donderdagavond 28 juli in de trein tussen Buitenpost en Groningen een 22-jarige vrouw zijn geslachtsdeel liet zien. De man heeft een opvallend signalement: in zijn gezicht heeft hij een tatoeage van een spin.

Donderdagavond 28 juli rond 21.30 uur stapte een 22-jarige vrouw uit Groningen in Buitenpost in de trein. Ze zit op een vierzitsplek als de man tegenover haar aan zijn geslachtsdeel zit. Het slachtoffer schrikt hiervan en spreekt de man hier direct op luide toon op aan, zo meldt de politie. Daarna gaat ze ergens anders zitten.



De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Er waren op het moment dat het gebeurde meerdere mensen in de trein aanwezig. "Zeker omdat het slachtoffer de man op luide toon aansprak, moeten er meer mensen zijn die iets van dit incident hebben meegekregen", aldus de politie. Wie de man heeft gezien of iets heeft gehoord, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. De man heeft dus een opvallende tatoeage van een spin in zijn gezicht en is 20-30 jaar oud. Hij heeft kort, blond haar. Ook mensen die de verdachte op basis van het signalement denken te kennen, worden verzocht contact op te nemen.