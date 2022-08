Het wordt steeds lastiger om een openbare laadpaal aan te vragen in onze gemeente. Een groot probleem, vindt D66. De partij stelt daarom schriftelijke vragen aan het college om de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto's sneller en beter te laten voorkomen. "We gaan als gemeente volop voor groen en duurzaam. Waarom moeten inwoners dan twee jaar wachten op een laadpaal?" zegt raadslid Andrea Poelstra-Bos.

De hoge prijzen van brandstof en de wereldwijde inflatie maken deze situatie alleen maar lastiger, is het raadslid van mening. Inwoners willen graag elektrisch rijden, ook omdat dit beter is voor de portemonnee.

De gemiddelde afstand tot een laadpaal is in Groningen 900 meter, zo'n 300 meter verder dan in andere grote steden in Nederland. Poelstra-Bos: "Als wij echt willen dat inwoners gaan voor duurzaam vervoer, waarom wordt het dan zo onmogelijk gemaakt om een eigen voertuig op te laden?"



D66 stelde al eerder vragen over deelvoertuigen in de stad. Inwoners die een auto delen met iemand in een andere wijk moeten nu twee parkeervergunningen aanvragen. D66 ziet dat duurzame en goedkopere opties van vervoer zo onaantrekkelijk worden.

"Het zou natuurlijk ideaal zijn als inwoners in verschillende wijken een elektrische auto konden delen. Op deze manier wordt dat een dure en onhandige bedoening. Twee parkeervergunningen en een kilometer lopen naar jouw auto. Interessanter wordt het zo niet", sluit Poelstra-Bos af.