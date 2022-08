Twee op de drie inwoners van de provincie Groningen zijn optimistisch over hun bijdrage aan een beter klimaat. Op de stelling die energiebedrijf Zonneplan hen voorlegde - "Mijn bijdrage als individu aan een beter klimaat doet ertoe" - antwoordde 65 procent van de ondervraagden uit Groningen bevestigend. Dat is net iets meer dan het landelijk gemiddelde van 64 procent. Flevolanders zijn met bijna 73 procent het meest optimistisch, Friezen zijn dat met 49 procent het minst.

Uit het onderzoek dat in opdracht van Zonneplan werd uitgevoerd door Panel Inzicht blijkt verder dat men in de meeste provincies wel eensgezind is. Enkel in Friesland, Drenthe en Zuid-Holland is men aantoonbaar sceptischer over de eigen klimaatbijdrage. Flevoland scoort daarentegen als enige ruim boven het landelijk gemiddelde, terwijl verder opvalt dat slechts 5 procent van de Zeeuwen aangeeft het al dan niet deels met de stelling oneens te zijn. Een kwart van de ondervraagden uit Zeeland antwoordde 'neutraal'.



Met name de vrouwelijke helft van de ondervraagden is positief gestemd over de eigen bijdrage aan een beter klimaat. 69 procent van de vrouwen is van mening dat deze bijdrage ertoe doet. Onder mannen is dat 10 procent minder.



Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn enkele opvallende verschillen. Zo zijn jongeren tussen de 18 tot 29 jaar het bovengemiddeld vaak (21 procent) oneens met de stelling. Onder 60-plussers is dit 12 procent. Overigens zijn jongeren ook het meest voorzichtig in hun oordeel. In de categorieën 'enigszins mee eens' en 'enigszins mee oneens' scoren zij in beide gevallen het hoogst. Zestigers zijn juist het meest uitgesproken in hun oordeel. 19 procent is het 'helemaal eens' met de stelling.



Volgens Frank Breukelman van Zonneplan, is bewustwording van de eigen impact essentieel om de energietransitie te doen slagen. "Dat begint bijvoorbeeld met inzicht in de hoeveelheid energie die je verbruikt. Of met begrijpen wat nou eigenlijk het begrip groene stroom inhoudt. Wanneer je dat begint in te zien word je vanzelf enthousiast om slimmer met energie om te gaan. Met dat enthousiasme wakker je je omgeving aan. Ook dát is een bijdrage leveren aan een beter klimaat."