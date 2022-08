De rechtszaak tegen de 33-jarige man uit Groningen die wordt verdacht van het achteroverdrukken van ruim drie ton van Eurosonic Noorderslag (ESNS) is uitgesteld. De oud-medewerker van de stichting zou maandag voor de rechter moeten verschijnen, maar schakelde op het laatste moment een advocaat in. De advocaat zou zich daardoor nog niet voldoende kunnen hebben voorbereiden. Wanneer de zaak wel wordt behandeld is nog niet duidelijk.

Dat meldt RTV Noord. De zaak kwam vorig jaar aan het licht na een melding van de bank over dubieuze transacties. Er volgde bij ESNS een intern onderzoek en de medewerker bleek in de periode van november 2019 tot juli 2021 op verschillende manieren te hebben gefraudeerd. Tijdens het onderzoek bleek dat het ging om ruim 335.000 euro. De toenmalige financieel medewerker gebruikte het geld voor zijn gokverslaving.