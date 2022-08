Een 33-jarige man uit Groningen moet maandag voor de politierechter verschijnen, omdat hij als medewerker van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen ruim drie ton van de stichting heeft achterovergedrukt. De toenmalige financieel medewerker gebruikte het geld voor zijn gokverslaving.

Dat meldt RTV Noord. De zaak kwam vorig jaar aan het licht na een melding van de bank over dubieuze transacties. Er volgde bij ESNS een intern onderzoek en de medewerker bleek in de periode van november 2019 tot juli 2021 op verschillende manieren te hebben gefraudeerd. Tijdens het onderzoek bleek dat het ging om ruim 335.000 euro.



In het begin ging het om relatief kleine bedragen, die de medewerker doorsluisde naar goksites en zijn eigen rekeningen. Ook nam hij beltegoeden op. Hij verhulde de werkelijke aard van de transacties door de tenaamstellingen in bankoverschrijvingen aan te passen. Ook deed de man zogenaamd terugbetalingen aan fictieve klanten nadat het festival begin vorig jaar door corona was omgezet in een online-evenement.



De Groninger bekende meteen toen hij met de ontdekking werd geconfronteerd. Hij is ontslagen en ging gelijk in behandeling voor zijn verslavingsprobleem. Er is een betalingsovereenkomst opgesteld voor het verschuldigde bedrag.