Het PLONS! Filmfestival gaat weer van start. Het festival met korte internationale documentaires doet per schip verschillende dorpen in het noorden aan en komt op 27 augustus naar Garnwerd.

Het schip de Eestroom zal te vinden zijn aan de kade tegenover Cafe Hammingh.De avond begint om 19.30 en duurt tot circa 22u. Bezoekers kunnen de documentaires bekijken in het ruim van het schip.



Het hele filmprogramma is te lezen op de website https://plonsfilmfestival.nl/dorpentoer/. Daar zijn ook tickets te koop. Deze kosten 11 euro per persoon.