De Groningse kunstenaar Tomm Velthuis is bezig met het maken van een kunstwerk voor het Noorderzon Festival. Het kunstwerk 'ColorEyes' is een kleurrijke installatie die een verfrissend inkijkje geeft in de wondere wereld van kleurbeleving. Het kunstwerk staat vanaf 18 augustus bij eetcafé Zondag en is iedere dag van het festival te bezoeken.

Het kunstwerk van Velthuis bestaat uit tegen elkaar geplaatste, contrasterende kleurvlakken die onder invloed van een beamer een constant wisselend wandtapijt vormen waar je als bezoeker ingezogen wordt.

Tomm Velthuis studeerde in 2011 cum laude af aan de Design Academy Eindhoven en werkt sindsdien als zelfstandig conceptueel vormgever. Na een periode in de Randstad is hij weer terug op zijn geboortegrond, of beter gezegd zijn achtertuin. Velthuis groeide op naast het Noorderplantsoen en speelde zijn hele jeugd toneel in het (voorheen) Prinsentheater.



Zijn werk is uiteenlopend: van maatwerk keukens tot conceptuele installaties, van werk in opdracht tot autonome projecten. In al zijn projecten zoekt Velthuis naar uitingsvormen voor zijn verhalen. Acteren is daarnaast altijd een grote liefde gebleven. Daarom heeft hij voor zijn werk een nieuw beroep bedacht: de 'Performgever', een samengaan van performance en vormgeving.



Kunstpunt Groningen heeft een jarenlange traditie van kunstwerken door Groninger kunstenaars op het Noorderzon Festival. Met de opdrachten wil Kunstpunt veelbelovende kunstenaars een podium bieden zich aan een groot publiek te presenteren.



Noorderzon Festival vindt plaats van 18 tot en met 28 augustus 2022 in het Noorderplantsoen. De installatie ColorEyes is dagelijks te bezoeken tot 21.00 uur. De duur van de 'visuele ervaring' is circa 5 minuten. De entree is gratis.