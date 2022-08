Goed nieuws voor fashionista's: de Spaanse winkelketen Mango komt terug naar Groningen. Althans, dat meldt RetailTrends, het online vakblad voor retailers en ondernemers. Volgens RetailTrends komt Mango nog dit jaar weer terug.

In de zomer van 2018 sloot Mango de deuren in de Herestraat in Groningen. Maar nu wil de winkelketen inzetten op meer groei in Nederland en komen er dus meerdere vestigingen bij.



Leiden is het eerste aan de beurt, en later dit jaar volgen Utrecht, Tilburg en dus Groningen.



De nieuwe winkels zullen worden ingericht volgens het 'New Med-concept', dat sterk is beïnvloed door de mediterrane cultuur.