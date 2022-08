Kredietbanken vrezen meer energieafsluitingen bij huishoudens. Huisartsen en thuiszorgmedewerkers zien vaker problemen bij patiënten thuis ontstaan als gevolg van geldproblemen.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Het blijkt voor mensen met schulden steeds lastiger om een goed aflossingsplan te maken, omdat er door de hoge vaste lasten te weinig geld over is om van te kunnen leven. Vanwege schaamte blijven problemen vaak lang onbekend, maar huisartsen en thuiszorgmedewerkers zien vaker patiënten die als gevolg van stress over financiële zaken ziek worden.



Nu is er nog geen grote groei van het aantal mensen met schulden zichtbaar, maar volgens de kredietbanken is dat 'stilte voor de storm'. "Ook mensen die altijd goed konden rondkomen, komen nu vaker in de problemen. We zien ook al wat meer energieafsluitingen, ook bij mensen met koopwoningen", zegt Maria Bolt van de Volkskredietbank Noordoost-Groningen.



Energiebedrijven hebben nog niet de beschikking over cijfers van het aantal energieafsluitingen of merken vooralsnog slechts een lichte stijging op. Kredietbanken zien dat de energierekening vaak wel de belangrijkste oorzaak van schulden is. Ook hulpverleners zoals het Leger des Heils zien steeds meer mensen met betalingsproblemen. "Geregeld ondersteunen we mensen die wel in aanmerking komen voor mogelijke regelingen maar steun nodig hebben om een aanvraag in te dienen", zegt Nicole Donkervoort van Leger des Heils Noord-Nederland.



Volgens haar ontstaan soms torenhoge schulden door opgelopen energierekeningen, zeker als mensen moeten veranderen van energieleverancier. "Meer mensen dreigen in de knel te komen maar het is te vroeg om conclusies te trekken", zegt Donkervoort