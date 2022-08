In het buitengebied van Eemsdelta zijn wijkagenten op een illegale vangkooi met een levende buizerd gestuit. Naast de kooi lag een dode buizerd. Dat meldt wijkagent Alwin Siegersma op Instagram. De politie spreekt een ernstig milieudelict. Op de dode buizerd zal sectie verricht worden door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

In de kooi lagen naast de levende buizerd ook vier dode duiven. De politie gaat ervan uit dat die hoogstwaarschijnlijk als levend aas hebben gediend om de buizerds de lokken.



Buizerds vallen onder de beschermde inheemse diersoorten. Dit soort milieudelicten worden serieus onderzocht. De forensische opsporing (FO) is daarom ter plaatse gekomen en heeft sporen veilig gesteld. Het verdere onderzoek wordt opgepakt door de milieuspecialisten van de politie.



De levende buizerd is vrijgelaten en de gemeente Eemsdelta heeft geholpen bij de vernietiging en de afvoer van de kooi.