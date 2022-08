Komend weekend, op zaterdag 13 en zondag 14 augustus, rijden geen treinen tussen Groningen en Buitenpost, Groningen en Eemshaven, Groningen en Delfzijl en Groningen Europapark en Assen. Arriva en NS zetten bussen in.

Komend weekend wordt er gewerkt aan het spoor op verschillende trajecten rond Groningen. Dat heeft gevolgen voor de treinreis: er rijden geen treinen maar bussen. Reizigers moeten dan ook rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot 45 minuten (afhankelijk van het traject).



Werkzaamheden



Op verschillende locaties op de trajecten is ProRail bezig met het vernieuwen en onderhouden van het spoor, overwegen en bruggen.

Groningen Europapark

Reizigers tussen Groningen en Assen reizen dit weekend tussen station Groningen Europapark en Assen met treinvervangende bussen. De treinen rijden wel tussen station Groningen en station Groningen Europapark.



Overgangen Hoogkerk



Vanwege de werkzaamheden aan het spoor in dit weekend zijn van vrijdag 12 augustus 23.00 uur tot maandag 15 augustus 7.00 uur twee spoorwegovergangen in Hoogkerk afgesloten. Dit gaat om de spoorwegovergang aan het Hoendiep en bij de Zuiderweg. Het verkeer wordt omgeleid.



Geldig vervoerbewijs en reis plannen



Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig en moeten in- en uitchecken bij de eigen vervoerder. De reiziger checkt in bij het station waar vandaan de reis start en checkt uit op het station van bestemming. Het plannen van de reis kan via de reisplanner in de NS-app of Arriva-app en/of via de websites van NS en de website van Arriva.