Hoewel de temperaturen buiten je momenteel allerminst doen denken aan een koude decemberdag, is de zoektocht naar een kerstboom voor op de Grote Markt alweer begonnen. Louis van der Tuin (68) staat voor het negende jaar paraat om in opdracht van de Groningen City Club (GCC) de klus te klaren. Hij hoopt weer op een gevalletje 'liefde op het eerste gezicht'.

Waarom gaat de zoektocht nu al van start?



"Heel simpel; zodat we niet te laat zijn. De zoektocht naar dé boom voor op de Grote Markt kan best lang duren. De komende weken kunnen mensen een foto van hun boom insturen, waar ik vervolgens een voorselectie uit maak van zo'n drie of vier bomen. Daar ga ik dan langs om te kijken. Als er een serieuze optie tussen zit, overleg ik met Wagenborg, de partij die de boom komt snoeien, of hij daadwerkelijk gekapt kan worden. Dan moet er nog een kapvergunning worden aangevraagd. Voor je die hebt ben je weer zes weken verder. Kortom: Ik begin nu rustig met kijken, zodat we eind september een boom hebben, die we vervolgens begin december kunnen kappen."



Wat zijn de eisen van een goede boom?



"De ideale lengte is rond de 20 meter. Verder moet het een mooie, volle boom zijn, bij voorkeur eentje die vrij heeft kunnen groeien, dan worden ze het mooist. Vaak zijn de Nordmann-sparren de mooiste bomen."



Zijn er al inzendingen binnen?



"Ik heb al een paar inzendingen binnen, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dé boom er al tussen zit. Hoe ik dat weet? Tja, sommige zijn te kaal, andere te klein. Sommige bomen zien er gewoon niet uit, dat zie ik vrij snel. Maar ik verwacht nog meer inzendingen hoor. Soms komen er wel 30 of 40 bomen binnen."



Waarom willen mensen van hun boom af?



"Om verschillende redenen. Sommige bomen houden te veel zon tegen, en sommige bomen zijn niet helemaal gezond meer. Dan zijn mensen bijvoorbeeld bang dat hij op een huis kan vallen. Bovendien is het op deze manier gratis om hem weg te laten halen. Mensen betalen alleen voor de kapvergunning. Nouja en voor de koffie en de broodjes tijdens het kappen, dat is altijd de deal."



Wat was de mooiste boom van de afgelopen negen jaar?



"We hebben best hele mooie bomen gehad in de afgelopen jaren, maar vorig jaar was het wel echt een topper. Misschien was dat wel de mooiste boom die we ooit op de Grote Markt hebben gehad.'



Tijd om dat te verslaan dus, waar kunnen mensen hun boom aanmelden?



"Mensen kunnen een foto van de boom mailen naar louis@kerstboomgcc.nl, inclusief vermelding van adres en telefoonnummer."