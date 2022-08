Het is droog en wordt naar verwachting de komende tijd nog droger. Vanwege de hitte en weinig neerslag daalt het waterpeil verder en verder. Het winnen van drinkwater uit het oppervlaktewater uit de Drentsche Aa staat daarom onder druk.

Dat laat Waterbedrijf Groningen aan RTV Noord weten. Het waterbedrijf wint op twee manieren water voor de Groningers, uit oppervlaktewater van de Drentsche Aa en uit grondwater afkomstig van het Drents Plateau. Vanwege de hitte en droogte stroomt er minder water door de Drentsche Aa en dus is het waterbedrijf genoodzaakt om meer grondwater te winnen, onder meer bij De Punt en Glimmen.



Die grens ligt ongeveer bij een miljoen liter per uur dat door de rivier stroomt. Als het waterpeil daaronder komt, moet de inname van oppervlaktewater naar beneden worden geschroefd. Momenteel stroomt er zo'n 850.000 liter per uur door de Aa, flink onder de miljoen dus.



Toch hoeven we ons over de drinkwatervoorziening nog niet druk te maken, legt de woordvoerder aan RTV Noord uit. Er staan nog geen maatregelen op de planning zoals minder druk op de leiding of - in noodgevallen - de kraan tijdelijk dichtdraaien voor industrie en consument. Wel heeft het gevolgen voor de natuur, al zie je dat pas vooral op de lange termijn.



Het waterbedrijf zet daarom in op bewustwording bij consument en industrie. Een minuut korter douchen per persoon per dag en allemaal een waterbespaarknop op de wc zou al een slok op een borrel helpen volgens de woordvoerder.