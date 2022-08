Heb je wel eens gedroomd over skeeleren op de zuidelijke ringweg? Dat is voor één keer mogelijk, op zaterdag 20 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur. Je kan skeeleren over een parcours van 300 meter op de noordbaan bij de Osloweg. Aanmelden is nodig, want het aantal plaatsen is beperkt.

De zuidelijke ringweg tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne is in beide richtingen zeven weken afgesloten. Hier wordt de ringweg verbreed en opnieuw ingericht. Op een deel van de weg ligt nieuw asfalt en wordt in het weekend van 20 augustus niet gewerkt. Een perfect moment om dit deel van de weg eenmalig open te stellen voor publiek.



Het skeelerevenement is bedoeld voor jong en oud, van geoefende rijder tot beginner, iedereen is welkom. Je kan vrij skeeleren, maar je kunt ook les krijgen hoe je moet remmen en bochten moet nemen. Krijg je tijdens het skeeleren dorst en/of trek? Geen zorgen, de Keet van Cees staat klaar met drinken en een versnapering.



Aanmelden



Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen aan het skeelerevenement (inclusief begeleiders). Inschrijven kan tot vrijdag 19 augustus 12.00 uur via het aanmeldingsformulier op de website van Aanpak Ring Zuid. Vol is vol! Deelnemers die zich hebben aangemeld, krijgen per mail meer informatie. Het is buiten dit evenement niet toegestaan om zelf op de weg te gaan skeeleren! Bij slecht weer gaat het evenement niet door.



Veiligheid



Veiligheid staat voorop bij Aanpak Ring Zuid. Daarom is voor deelnemers het dragen van een helm (dit mag ook een fietshelm of wintersporthelm zijn) en polsbescherming verplicht. Neem deze spullen zelf mee!