De Duitse energiereus RWE wil miljarden euro's investeren in de RWE-locatie in de Eemshaven. Dat het concern zoveel geld investeert in deze locatie heeft alles te maken met de overtuiging dat het gebied dé energie- en waterstofhub van Noordwest-Europa wordt. "RWE ziet Groningen echt als Hydrogen Valley", zo zegt Marinus Tabak, directeur central asset management van RWE, in het Dagblad van het Noorden.

RWE heeft plannen om de kolen- en biomassa gestookte Eemshavencentrale te verduurzamen door kolen te vervangen door biomassa en de CO2 af te vangen en als grondstof aan de chemische industrie te leveren. Het concern wil ook de gasgestookte Magnumcentrale, die RWE later dit jaar vrijwel zeker van Vattenfall overneemt, vrij van CO2-uitstoot maken, zo schrijft het Dagblad van het Noorden.

En ook komt er een waterstoffabriek van in eerste instantie 50 megawatt die groene stroom krijgt van RWE's plaatselijke windmolenpark Westereems. Mogelijk kan RWE de waterstoffabriek niet veel later uitbouwen tot de grootste van Nederland. Dat hangt echter af van de vraag of het concern toestemming krigt om het nieuwe offshore windpark Hollandse Kust (west) te bouwen en te exploiteren.

Volgens Marinus Tabak gaat het om investeringen van zes tot zeven miljard euro. "Ik zou geen plek in het Noorden weten, waar een bedrijf zo veel geld insteekt", zegt hij in het Dagblad.

Dat RWE zoveel in de Eemshaven investeert heeft te maken met de overtuiging dat het gebied dé energie- en waterstofhub van Noordwest-Europa wordt. Tabak wijst naar alle windparken op de Noordzee. Die kabels komen uiteindelijk allemaal naar de Eemshaven, omdat er elders geen plek meer is, zo is de gedachte. In de Eemshaven zijn dan, met de nabijheid van het waterstofnetwerk van Gasunie en de chemische industrie, alle voorwaarden aanwezig voor grootschalige productie van groene waterstof. "RWE ziet Groningen echt als Hydrogen Valley."

Bij de projecten in de Eemshaven speelt innovatie een grote rol, schrijft de krant. De productie van groene waterstof wordt 20 procent efficiënter dankzij een nieuwe techniek. Die techniek wordt eerst getest op een kleine elektrolyser van 50 megawatt, en later toegepast op de grote waterstoffabriek. Althans, als de aanbesteding van het windpark Hollandse Kust dus gewonnen wordt. In dat geval moet er in de Eemshaven in 2027 een waterstoffabriek van 600 megawatt operationeel zijn.

Ondertussen wacht RWE ook op toestemming van de mededingingsautoriteit om de gasgestookte Magnumcentrale over te nemen van Vattenfall. Als de koop doorgaat, wil RWE de centrale vrij maken van CO2-uitstoot, mogelijk door gebruik te maken van groene of blauwe waterstof. Bij dat laatste wordt de CO2 afgevangen en opgeslagen of hergebruikt.

Ondertussen blijft RWE ook vechten voor een 'groen' voortbestaan van de kolencentrale. Die wordt momenteel voor 20 procent met biomassa gestookt, maar als het aan RWE ligt worden de kolen geheel vervangen door biomassa en wordt de CO2 afgevangen en als grondstof geleverd aan de chemische industrie in Delfzijl.