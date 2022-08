Vanaf aankomende vrijdag, 12 augustus om 23.00 uur, tot maandag 15 augustus om 7.00 uur zijn twee spoorwegovergangen in Hoogkerk gestremd. Bij zowel de spoorwegovergang aan het Hoendiep als aan de Zuiderweg wordt gewerkt aan het spoor.

Verkeer dat tussen 12 augustus om 23.00 uur en 15 augustus om 7.00 uur het spoor in Hoogkerk wil oversteken, wordt omgeleid via de Johan van Zwedenlaan. Deze omleidingsroute geldt voor zowel auto's als fietsers en voetgangers. Vanaf de Johan van Zwedenlaan rijd je gemakkelijk richting het Hoendiep of richting de A7.



Vanwege de stremming aan de spoorwegovergangen in Hoogkerk, rijden er geen treinen op meerder trajecten, waaronder tussen Groningen en Buitenpost tussen zaterdag 13 augustus 00.15 uur en maandag 15 augustus 2.30 uur. Als alternatief vervoer worden bussen ingezet op dit traject. De op- en uitstapplaatsen zijn in Groningen, Zuidhorn, Grijpskerk en Buitenpost. Bekijk de website van NS voor de actuele reisinformatie.

Er rijden ook geen treinen tussen Groningen en Eemshaven, Groningen en Delfzijl en Groningen Europapark en Assen.